Jennifer Aniston, gambe mozzafiato a spasso con il cane

Jennifer Aniston sembra averci preso davvero gusto con Instagram: da quando è sbarcata sulla piattaforma social mandandola in tilt, l'attrice di "Friends" si diverte a pubblicare scatti di lavoro e foto del privato. L'abbiamo già vista condividere alcune immagini con tutto il cast della serie cult, una cena tra amici in casa dell'attrice, ma anche scatti buffi con collaboratori di lavoro, presentatori e immagini ironiche in pieno stile Aniston. Non ultimo, lo scatto di lei che corre al lavoro accompagnata dal fido cagnolino Clyde. Fisico snello, fasciato in un abitino corto rosa con decori bianchi, corpo abbronzato e gambe toniche: l'attrice sembra sfidare il tempo uscendone degnamente vincitrice.

Accanto al primo scatto è presente una seconda foto, dove Jennifer si concede anche un selfie con Clyde: un'immagine davvero buffa con tanto di smofie, in coppia con quello che lei definisce " il migliore amico di una ragazza". Del resto è più che nota la sua passione per gli animali e, in particolare, per i cani: amore condiviso da sempre con l'ex marito Justin Theroux, con cui ha conservato un ottimo rapporto di amicizia e affetto. Da quando è sbarcata su Instagram lui la circonda di elogi e frasi carine, taggandola anche per sensibilizzare amici e follower nei riguardi dell'adozione dei cani reclusi in canile.

Jennifer sembra proprio divertirsi con Istagram, rompendo definitivamente un'assenza durata per troppi anni, nonostante fosse comunque presente negli scatti dell'ex marito e degli ex colleghi di "Friends". Ora che è proprietaria di una propria pagina social, Aniston ha deciso di interagire costantemente con i fan mostrando anche la sua parte più privata e molto divertente, come ha sottolineato anche l'ex marito. Un'ironia del tutto naturale messa al servizio del personaggio di "Rachel Green" in "Friends", ma anche in molte delle commedie dove ha recitato, ma spesso ofuscata dal divorzio da Brad Pitt, che ha segnato negativamente la sua immagine facendola immotivatamente apparire invidiosa e rancorosa. Nulla di più lontano dal vero, perché dopo aver archiviato con il passato, in modo anche piuttosto intelligente e pacifico, Jennifer ha vissuto un'intensa storia d'amore con Theroux, interrotta dopo pochi anni ma che li vede ancora oggi molto affiatati l'uno con l'altra.

