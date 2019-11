Justin Theroux chiede a Jennifer Aniston di adottare un cane

Justin Theroux è un vero e proprio paladino nella difesa dei cani abbandonati: non solo per la sua partecipazione al remake di "Lilli e il Vagabondo", ma per una spiccata sensibilità nei confronti del mondo animale. Da quando ha adottato Kuma si prodiga in tutti i modi nei confronti di una sensibilizzazione concreta, che porti amici e parenti ad adottare qualche trovatello in canile. Non ultima la scelta di citare molti colleghi su Instagram, compresa l'ex moglie Jennifer Aniston, con cui è rimasto in ottimi rapporti. L'attore stava girando nei pressi di San Buenaventura in California, quando è venuto a conoscenza della presenza del rifugio Ventura County Animal Services, dove si è subito diretto in compagnia di Kuma.

Justin ha immortalato alcuni dei tanti ospiti presenti raccontando le loro storie e spronando i suoi follower nei confronti di una buona adozione: una scelta importante per tanti animali bisognosi di amore e affetto. Taggando molti amici, colleghi, ovviamente l'ex moglie e la cantante e amica Selena Gomez, scusandosi affettuosamente con tutte e due. Una scelta importante per l'attore che, così facendo, ha voluto veicolare il più possibile le immagini di questi adorabili cagnoloni. Stella, Zumo, Shotti, molti senza nome: tanti quelli caduti in un vortice di sofferenza e depressione, che hanno bisogno di uscire con urgenza dal rifugio. Justin ha voluto aspecificare che tutte le tasse legate alla proposta di adozione sono state pagate, facilitando così il processo di scelta e affido.

Da quando Kuma è entrata nella sua vita nulla, è stato più come prima: la simpatica cagnolina di razza pit bull lo segue ovunque e su ogni set sparso per il mondo. Se in un locale non accettano cani, l'attore ringrazia ma preferisce non entrare, virando la sua attenzione nei confronti di un posto dove anche Kuma possa accedere. L'amore nei confronti dei cani è un fatto risaputo, un sentimento che ha sempre condiviso con Jennifer e che ancora oggi li unisce, nonostante il divorzio.

