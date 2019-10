Jennifer Aniston, progetto per Friends: non sarà un reboot

Jennifer Aniston è tornata a parlare della possibilità di realizzare qualcosa di nuovo su “Friends”.

La serie televisiva sta raccogliendo nuovo interesse, non solo perché il mese scorso si sono festeggiati i 25 anni dalla messa in onda del primo episodio, ma anche perché la stessa Aniston ha deciso di aprire un account Instagram, inaugurandolo con un selfie con tutti i colleghi della sit-com. Si tratta della prima foto che ritrae insieme tutti e sei gli attori dal 2004, anno in cui il telefilm decennale ha chiuso i battenti, come riporta il DailyMail.

Aniston è stata interrogata su un eventuale futuro dello show all’Ellen DeGeneres Show. Sono infatti molte le serie che hanno vissuto in questi anni revival, reunion e reboot - “Pappa e ciccia”, “Beverly Hills 90210”, “Will & Grace” e “Una mamma per amica”, ad esempio. Tuttavia un reboot di “Friends” è stato escluso dall’attrice.

Incalzata durante il talk show, Jennifer Aniston ha ammesso che si stia pensando alla lavorazione di qualcosa e ha ventilato delle ipotesi, come quella di un film, anche se non vuole illudere i fan. Sicuramente, però, il nuovo "Friends" non sarà un reboot - almeno stando alle dichiarazioni dell'attrice.

“Friends” è andato in onda per 10 stagioni, rinnovando completamente il modello delle sit-com statunitensi, precedentemente improntate sui nuclei familiari. Quelle moderne - da “How I Met Your Mother” a “The Big Bang Theory” - sono chiaramente delle “eredità” di “Friends”.

Con Aniston, nel cast ci sono stati Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry. Durante il corso delle stagioni, molte guest star importanti hanno preso pare alla serie con camei o personaggi più complessi: tra questi Brad Pitt - che all’epoca era sposato con Aniston - Alec Baldwin, Robin Williams, Julia Roberts, Charlie Sheen, Winona Ryder, Isabella Rossellini, George Clooney, Ben Stiller e l'ex moglie Christine Taylor, Kathleen Turner. La serie ha contribuito molto alla carriera di attori, all’epoca emergenti, come Paul Rudd, Giovanni Ribisi e Anna Faris, che diedero vita a personaggi ricorrenti di alto profilo.

