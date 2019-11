Jennifer Aniston, scherzo simpatico a Jimmy Kimmel

Missione compiuta per Jennifer Aniston: l'amata Rachel Green di "Friends" ha tenuto fede alla promessa fatta un anno fa al conduttore Jimmy Kimmel, soprendendolo con un piatto personalizzato, realizzato proprio in occasione del Giorno del Ringraziamento. L'attrice ogni anno celebra l'evento il giorno prima, ribattezzato per l'occasione in Friendsgiving, e invita amici e colleghi a festeggiarlo, con lei davanti alla classica pietanza di sempre: il tacchino. L'anno scorso Kimmel era presente insieme alla famiglia ma si era lamentato, in modo ovviamente ironico, del piatto rituale e delle stesse pietanze. Proposte ovviamente succulente, ma che avrebbe comunque preparato e consumato anche il giorno successivo: un remake a quanto pare noioso. Per questo motivo le aveva suggerito di preparare qualcosa di alternativo, magari delle polpette in puro stile italiano, oppure del cibo messicano, ribattezzando buffamente l'appuntamento in "Graciasgiving".

Come sostiene lo stesso Jimmy, cambiare menu potrebbe risultare di forte ispirazione per i fan dell'attrice, soliti copiare ogni sua mossa, a partire dal taglio di capelli da sempre molto amato e replicato. L'attrice ha così deciso di prendere in parola il conduttore e, per l'incontro del 2019, gli ha preparato un piatto di enchiladas, pubblicando lo scatto su Instagram, proprio mentre era impeganata a infornarle. Le tortillas ripiene, tipiche della cucina messicana, hanno divertito i follower, anche grazie alla targhetta che le accompagnava: " ecco qui le tue f*****e enchiladas per il Friendsgiving" .





In una successiva clip, sempre presente su Instagram, si può scorgere la grande tavolata di ospiti e il bancone con tutte le pietanze realizzate: tra queste le enchiladas con la targhetta. Jimmy Kimmel, nuovamente ospite della cena, si è sciolto in una risata aggiungendo divertito: " finalmente qualcuno mi ha ascoltato!". Una serata davvero accogliente, a quanto si può scorgere dalla clip: la stessa Courteney Cox ha commentato confessando di aver amato molto quella proposta alterantiva. Seguita dallo stesso Jimmy che ha rivendicato la vittoria della sfida, riposizionando la presenza del tacchino al giorno del suo naturale festeggiamento: il più tradizionale e classico giovedì. Il piatto messicano potrebbe diventare subito un nuovo trend da seguire e riproporre ogni anno, non solo in casa Aniston, trasformandosi in un appuntamento irrinunciabile.

