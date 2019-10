Jennifer Garner vieta l'uso dei social a sua figlia, ma lei è un'utente attiva

L’ultimo post risale a una decina di ore fa, il primo al 2017. Jennifer Garner è una fedele utente di Instagram: usa il suo account con scadenza regolare e confeziona sempre dei post divertenti per i suoi follower, ma senza rinunciare alla sua privacy. Quando, però, sua figlia Violet, quasi 14 anni, le ha chiesto se poteva aprirsi un suo profilo personale, lei ha risposto con un secco " no ".

Dietro questa scelta, che può apparire leggermente incoerente, c’è la paura di una mamma che, conoscendo i social, vuole semplicemente proteggere la salute mentale della sua bambina, regalandole una crescita sana e senza tensioni inutili. L’attrice ne ha parlato durante il podcast 'Next Question with Katie Couric', ripreso da Usa Today.

" Non c’entra il fatto che lei abbia dei genitori famosi - ha spiegato Jennifer Garner -. Mi preoccupo per tutti i bambini che sono costretti ad affrontare questo nuovo tipo di pressione" . Sua figlia frequenta una scuola femminile, e la maggior parte delle sue amichette usa quotidianamente il social e ha un account personale. Quindi spesso Violet ritorna sull’argomento, cercando di convincere la mamma. " Posso capirla, perché io sono lì (su Instagram, ndr). È qualcosa di divertente, e faccio l'opposto di quello che voglio che lei faccia. Quanto spesso succede quando si è genitori? ”, ha fatto notare l’attrice.

Jennifer Garner, oltre ai social, sa bene cosa significa gestire la notorietà e trovare, da un giorno all’altro, la propria vita in piazza. A causa della dipendenza dell’ex marito Ben Affleck, spesso è finita sulle copertine dei giornali. Conosce bene la sensazione di "disagio" e farebbe di tutto per tenere lontana la sua famiglia dal gossip. " Siamo stati davvero perseguitati per così tanto tempo, e io non sono una persona piagnucolosa che si è messa in pubblico e poi ha detto: ‘Perché mi fotografi?’. Ma era tutto così fuori controllo, ha davvero segnato l'esperienza dei miei figli e ha modellato il loro carattere" , ha detto.