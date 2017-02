Jennifer Lopez, felice di essere una cougar

Jennifer Lopez ha spiegato in un'intervista le ragioni della sua passione per gli uomini più giovani. La popstar, oggi raggiunti i 47 anni, dopo il suo matrimonio con Marc Anthony - e il relativo divorzio nel 2012 - ha avuto due relazioni con uomini anche molto più giovani di lei.

Nello specifico, sono due le relazioni di questi ultimi anni, la prima con Casper Smart, che all'epoca aveva una ventina d'anni, e Drake, il quale ne ha 30. Questo renderebbe Lopez una cougar, termine che viene utilizzato appunto per definire le donne adulte che si innamorano di uomini più giovani. Dal fenomeno molto diffuso negli ultimi decenni è stata tratta addirittura una serie televisiva.

" Gli uomini, quando hanno 20 anni, sono molto a loro agio e spavaldi - ha spiegato la diva sul numero di marzo di W magazine - e le donne sono molto insicure. E poi si inverte: gli uomini diventano molto insicuri, e le donne si sentono a proprio agio nella loro pelle, in un modo che le rende più belle ".

Naturalmente, se si è Jennifer Lopez è più che normale sentirsi bellissime: la genetica in questo caso aiuta tantissimo. Sei anni fa, nel 2011, quando la popstar aveva oltre 40 anni, fu eletta infatti donna più bella dal mondo da People. Eppure pare che Lopez non si sia sentita mai bella come ora.