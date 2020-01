Jennifer Lopez vuole trasferirsi in Italia, addio agli Usa

Nuovi progetti per la bellissima Jennifer Lopez, alla ricerca di uno stile di vita più semplice, essenziale e sicuramente meno stressante di quello hollywoodiano. L'attrice e cantante ha confessato a Vanity Fair che vorrebbe trasferirsi in un posto meno caotico e stressante, magari a Bali, ma anche in una piccola città italiana. La sua è una necessità impellente: vorrebbe vivere un'esistenza più essenziale, genuina e meno rutilante, con tanto di gesti quotidiani naturali.

Un'opportunità per godersi i semplici piaceri della vita, come ad esempio uscire senza essere braccata dai paparazzi per andare a comprare il pane oppure per fare una scampagnata in bicicletta. Ma anche tornare a casa e mangiare con calma, riposare sopra un dondolo in giardino, ammirando la bellezza di una quercia o di un ulivo, quindi dipingere. Desideri semplici che la accomunano a moltissima gente, una ricerca di serenità a cui in molti ambiscono.

Durante l'intervista, Jennifer ha confessato la sua grande passione per la recitazione: nonostante i tantissimi successi musicali in cima alle classifiche mondiali, non può rinunciare al cinema e al grande schermo, che ama profondamente. Portavoce delle donne latine, Lopez da tempo accumula successi di ogni tipo, ultima in ordine di tempo la partecipazione al Super Bowl in compagnia di Shakira. Secondo l'artista questo è il momento perfetto per le donne latine ed è orgogliosa di rappresentare la sua comunità sui palchi principali del mondo, ma anche durante gli eventi Usa più importanti.

L'arte come mezzo di unione tra le persone, una possibilità molto importante in grado di unire le differenti comunità convogliandole in un'unità positiva e serena. L'attrice sta vivendo un momento esistenziale molto positivo e, nonostante l'Academy abbia snobbato la sua recitazione nel film "Hustlers", si sente serena e felice di ciò che ha costruito negli anni. Forte anche dell'amore dei due figli e del compagno, l'ex giocatore di baseball Alexander Rodriguez.

E mentre sogna ad occhi aperti sul suo futuro in Italia alle prese con un'esistenza meno stressante, Jennifer è una dei protagoniste della cover di Vanity Fair e precisamente la ventiseiesima Hollywood Issue. In sella a una bellisisma moto, Lopez posa al fianco di Eddie Murphy e di Renée Zellweger.

