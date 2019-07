Jeremias Rodriguez approva la coppia Iannone-De Lellis

Nonostante il grande affiatamento che dimostrano di avere, i fratelli Rodriguez non sono sempre concordi nelle loro opinioni. Per fortuna, verrebbe da dire. Jeremias Rodriguez ha di recente rilasciato un'intervista al settimanale Chi dove, tra le altre cose, si lascia andare a un commento su Andrea Iannone e Giulia De Lellis.

Il motociclista e il fratello della showgirl hanno sempre avuto un ottimo rapporto, anche quando è finita la relazione con Belen. Jeremias e Andrea Iannone sono stati visti spesso in giro a Milano insieme agli amici e più di una volta l'argentino è andato a trovare il campione in pista durante le gare. Un rapporto così forte non poteva rovinarsi così in fretta, anche perché pare che tra Iannone e Belen sia finita in maniera civile e serena. Per questa ragione non stupiscono le dichiarazioni che Jeremias Rodriguez ha rilasciato al settimanale Chi in merito alla relazione Iannone-De Lellis: “ Hanno delle cose in comune, li vedo bene insieme. ”

Non c'è l'ironia pungente che ha accompagnato, invece, le parole che Cecilia ha rilasciato allo stesso settimanale solo qualche settimana fa: “ Sono uguali, sono alti un metro e una banana. ” Pare che il commenti di Cecilia derivi da alcune acredini che la piccola Rodriguez avrebbe con l'influencer.

All'elenco dei fratelli Rodriguez che hanno espresso la loro opinione sulla coppia dell'estate manca solo Belen Rodriguez, l'ex fidanzata di Iannone. Per il momento la showgirl ha preferito non rilasciare nessuna dichiarazione pubblica in merito, godendosi il momento di serenità con suo marito e suo figlio. La storia con Andrea Iannone è stata lunga e molto intensa ma adesso c'è nuovamente Stefano nella vita di Belen. Inoltre, viste le tensioni tra la nuova compagna del motociclista e sua sorella, probabilmente la showgirl preferisce il silenzio per non urtare la sensibilità di nessuno.