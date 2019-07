Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge superano la crisi: "Primi passi nella nuova casa"

Ha fatto parlare molto negli ultimi giorni il rumor che li vedeva ufficialmente divisi, ma gli ex naufraghi de L'Isola Dei Famosi, Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, non si sono lasciati. E non finisce qui. Perché, così come appare evidente alla visione degli ultimi post pubblicati dai due giovani vip sui social, Sole e Jere hanno coronato il sogno di andare a convivere insieme.

A rivelare il nuovo traguardo raggiunto dalla coppia di ex isolani, rafforzatasi nonostante le malelingue che li vedevano separati a causa di una presunta "terza incomoda" nota al pubblico di Uomini e donne, è stata la stessa modella italo-americana Soleil. Quest'ultima ha infatti pubblicato diversi post sibillini per smentire quanto era stato erroneamente riportato sulla sua love story con il famoso fratello di Belen e Cecilia Rodriguez.

Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez convivono in una casa tutta loro

Tra le sue ultime Instagram stories, Soleil Sorge ha pubblicato una foto che ritrae la sua mano che stringe quella di Jeremias e nella cui descrizione la Sorge ha scritto: "Primi passi nella nuova casa". Alla prima storia è seguita un'altra Instagram story che immortala Soleil mentre si abbandona ad un pisolino, tra le braccia di Jeremias.

E, per la serie "non c'è due senza tre", la modella ha poi pubblicato una terza foto dal messaggio sibillino, destinata alle malelingue che la vedevano lontana dal suo ragazzo: “La fondamentale regola delle 10P. Prima Pensa Poi Parla Perché Parole Poco Pensate Portan Pena”.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?