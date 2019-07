Jeremias Rodriguez e Soleil vanno a convivere, la prima foto nella casa nuova

Per Soleil Stasi e Jeremias Rodriguez la crisi sembra ormai essere solamente un ricordo. I due hanno attraversato una tempesta nella loro vita di coppia ma sono riusciti a superarla nel migliore dei modi, per la gioia dei loro tantissimi sostenitori. Sembrava che tra i due si fosse intromessa una terza persona ma così per fortuna non è stato e la coppia è tornata sui social più unita e innamorata che mai.

Prima del litigio a Palermo che ha scatenato le voci ci una rottura tra i due ex naufraghi, Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi avevano annunciato la convivenza. Stanno insieme solo da sei mesi ma il loro amore sembra essere così forte e profondo da rendere questo passo inevitabile per far crescere la coppia. A testimonianza del superamento del momento di crisi, la coppia ha voluto dare una ulteriore dimostrazione della sua unione postando una storia emblematica e romantica. Nella tarda mattinata di ieri, infatti, Soleil Stasi ha condiviso una foto nelle sue storie di Instagram che li ritrae mano nella mano mentre camminano su un pavimento ancora in ristrutturazione. Leggendo le poche parole scritte dall'influencer il suo messaggio appare ancora più chiaro: “ Primo passo in casa nuova .”

Immancabile la menzione al suo fidanzato, con un piccolo cuore a suggellare il tutto. Le nuvole sembrano quindi essere solo un lontano ricordo per Jeremias Rodriguez e Soleil, che adesso possono iniziare la nuova vita di coppia provando l'esperienza della convivenza. I litigi e le incomprensioni sono il pane quotidiano di qualsiasi coppia, anche di quelle famose. Se c'è l'amore, come in questo caso, l'importante è riuscire a trovare sempre una soluzione, se esiste. I due ex naufraghi sono stati bravi a gestire la crisi, nonostante il clamore mediatico.