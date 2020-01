Jeremias Rodriguez con la parrucca, Belen: "Sembri me"

Quella appena trascorsa è stata una serata a base di divertimento e grasse risate per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che hanno cenato in compagni di Jeremias e di alcuni amici.

Come spesso accade, la showgirl argentina ha condiviso sui social alcuni momenti intimi e ciò che ha fatto maggiormente ridere i fan della Rodriguez è stato quello in cui tutti gli uomini presenti hanno indossato una parrucca da donna. Prima De Martino, che ha sfoggiato una chioma ondulata e rossa, poi il fratello Jeremias, che si è mostrato su Instagram con lunghi capelli castani e un berretto rosso.

Il primo piano della fratello minore di Belen, però, ha messo in evidenza la grande somiglianza tra i due tanto che la stessa Rodriguez ha notato: “ Sembri me! ”. E, in effetti, Jeremias con i capelli lunghi sembra essere proprio la terza sorella dopo Cecilia, assente alla serata in famiglia perché ancora in vacanza con il fidanzato Ignazio Moser. Il quadretto familiare mostrato sui social, quindi, pare testimoniare l’armonia familiare ritrovata anche grazie alle reunion di Belen con Stefano De Martino.

Da quando i due sono tornati ad essere una coppia, infatti, anche Jeremias Rodriguez ha ritrovato il rapporto con l’ex cognato con cui, in passato, c’erano stati degli screzi proprio a causa della separazione con Belen. Ora tutto sembra essere tornato in ordine e anche il fratello minore della showgirl argentina pare abbia riacquistato il sorriso. Se per un periodo, infatti, Jeremias pare abbia faticato a mostrarsi sereno, ora sembra essere riuscito a riappropriarsi della sua spensieratezza.

In vacanza con l’intera famiglia durante il periodo di Natale, il giovane ha scherzato e si è divertito in compagnia dei fratelli e degli amici. Chissà, quindi, se il sorriso ritrovato derivi anche dalla fine della storia d’amore con Soleil Sorgè. Come annunciato poche ore fa proprio da quest’ultima su Instagram, la loro relazione è finita da un pezzo perché era un “rapporto destinato a finire”. Nonostante entrambi abbiano tentato in ogni modo di restare insieme, pare che le divergenze abbiano avuto la meglio e gli abbiano costretti a separarsi in maniera definitiva. Lei, quindi, si è dichiarata assolutamente single, mentre alcuni sono pronti a giurare che Jeremias abbia già una nuova fidanzata.