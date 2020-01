Soleil Stasi: “Io e Jeremias Rodriguez ci siamo lasciati”

Si cercavano da tempo indizi fondati che potessero confermare la fine della storia tra Soleil Stasi e Jeremias Rodriguez e, alla fine, è stata proprio lei ad annunciare ufficialmente la rottura con l’ex compagno de L’Isola dei famosi.

La storia tra i due è nata proprio tra i cocchi e le mangrovie dell’Honduras ed è proseguita anche quando le luci dei riflettori si sono spente. Dopo un inizio sfavillante, però, qualcosa sembra essersi incrinato e Soleil e Jeremias non si sono più fatti vedere insieme. Da parte di entrambi, però, non è trapelata alcuna informazione riguardo la relazione e in tanti hanno cercato indizi o prove che potessero smentire o confermare la crisi tra i due. Così, dopo le vacanze di Natale che hanno trascorso separatamente, Soleil ha deciso di rompere il silenzio annunciando di essere single e di aver interrotto la relazione con Rodriguez da un po’ di tempo.

Attraverso una serie di Instagram story, la Stasi è intervenuta per raccontare la sua versione dei fatti, senza farsi sfuggire l'occasione di lanciare qualche frecciatine a tutti coloro che si sono occupati delle sue faccende personali accusandoli di essere “autori di grandi telenovelas”. “ Nonostante io non ami parlare della mia vita privata né ne trovi assolutamente il senso o il bisogno, strappiamo il cerotto: sono single, felicemente, io e Jeremias ci siamo lasciati da un po’ - ha esordito Soleil su Instagram - . Come in ogni storia a cui si tiene, si prova fino alla fine, ma ci sono situazioni malsane, rapporti destinati a finire, e così è stato! ". La ex corteggiatrice di Uomini e Donne, inoltre, ha rivelato di aver trascorso un periodo abbastanza complicato a causa di una serie di vicissitudini personali che le hanno tolto il sorriso: " Nonostante non sia stato un periodo felice, non solo per questo, più perchè ho perso un’amica, ora sono davvero felice ”.

Dopo una serie di illazioni, dunque, è ufficiale la notizia della fine della relazione tra Jeremias Rodriguez e la ex fidanzata di Luca Onestini, che proprio negli ultimi giorni aveva rilasciato una intervista in cui parlava della conclusione dei rapporti con la Stasi dopo Uomini e Donne scatenando l’ira furibonda della ragazza. Così, dopo essere finita ancora una volta al centro della cronaca rosa, Soleil ha deciso di intervenire personalmente per mettere a tacere qualunque voce infondata sul suo conto e la sua vita privata.