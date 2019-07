"Jerry Calà cretino senza talento": la Leonardi stronca il comico e poi si scusa

“ Quella sottospecie di comico fallito di Jerry Calà ci dice che il cinema non lo vuole perché ‘non odora di sinistra’. Tranquillizzatelo. Il cinema non lo vuole, semplicemente, perché è un cretino senza talento ”: con questo tweet Anna Rita Leonardi, dirigente del Pd, ha commentato l’intervista concessa dal comico a Paolo Giordano.

Nel colloquio con Il Giornale alla Capannina di Forte dei Marmi, Calà ha spiegato la sua assenza dal cinema motivandola così: “ Forse perché non odoro di sinistra e non invoglio i registi. Per carità, non è una lamentela, soltanto una amara considerazione ”. Parole che non sono andate giù alla Leonardi, che si è sfogata sui social. Tuttavia, nelle ore successive a quel cinguettio, la dirigente provinciale del Pd di Salerno è stata subissata di critiche e ha fatto un passo indietro.

Anna Rita Leonardi, dopo gli insulti a Jerry Calà ecco le scuse

“ Da quando i giornali hanno deciso di riportare il mio tweet contro Jerry Calà, sono stata ricoperta di insulti e minacce (tutti documentati) da sedicenti suoi fans. Sono certa che il sig. Jerry Calà non si riconosce in questi atteggiamenti e ne prenderà le distanze ”, il suo primo tweet.

Pochi minuti dopo, la Leonardi ha ammesso di aver esagerato. “ Dal canto mio, ribadisco che il tweet (seppur pesante) era rivolto all’artista e non alla persona. Porgo le mie scuse se, per causa mia, le offese sono sembrate personali. Sul piano ‘artistico’ confermo il mio pensiero ”, scrive la dirigente del Pd in un cinguettio successivo.

“ Ho provveduto a porgere a Jerry Calà le scuse per alcune parole ‘eccessive’ che gli ho rivolto. Chi critica deve sempre farlo con misura e quando esagera deve ammetterlo con onestà (anche quando pensa di aver ragione). Lo andrò presto a conoscere e ci stringeremo la mano ”, il suo ultimo post.