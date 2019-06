Jessica Biel contrattacca: "Non sono una antivax"

Jessica Biel smentisce di essere un’antivax.

In un post su Instagram, l’attrice ha voluto dare seguito alla polemica che l’ha coinvolta dopo aver fornito il proprio appoggio a Robert Kennedy jr. Il politico si sta infatti opponendo alla revisione della legge in tema di esenzioni vaccinali in California: si stima che con il nuovo disegno di legge, il 40% delle oltre undicimila esenzioni effettuate ogni anno, verrebbe negato. Al fianco di Kennedy c’è però Biel, che nel 2015 ha deciso di non vaccinare il figlio, di comune accordo con il marito Justin Timberlake.

“ Non sono contraria alle vaccinazioni - ha scritto Biel - sostengo i bambini che ricevono le vaccinazioni e sostengo anche le famiglie che hanno il diritto di compiere decisioni mediche consapevoli per i propri bambini ”. L’attrice che ha aggiunto di essere contraria solo al fatto di ridurre le esenzioni.

Come riporta il Guardian, Kennedy ha definito Biel “ un avvocato molto efficace ” e ha detto che la trova “ molto forte e competente ”, oltre che “ coraggiosa ”. E soprattutto che non l’avrebbe mai etichettata come un’antivax, sostenendo che l’espressione sia il frutto di “ una bugia ” o della “ propaganda farmaceutica ”. Kennedy ha anzi aggiunto che Biel sia a favore “ dei vaccini sicuri e della libertà medica ”.

Il tema dei vaccini è complesso e di grande attualità. Tanto che all’inizio del 2019 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito “ l’esitazione da vaccino ” come una delle 10 peggiori minacce per la salute che l’umanità sta affrontando. Tra le cause del fenomeno annoverate dall’Oms ci sono il disagio nell’accesso ai vaccini, la compiacenza di alcuni e la mancanza di fiducia in altri.

