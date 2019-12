Jessica Mazzoli furiosa: "Morgan è in commentabile, cominci a fare il padre"

Mentre si vocifera che Morgan sia pronto a diventare padre per la terza volta, una delle sue ex, Jessica Mazzoli, è tornata a criticarlo apertamente sui social network. Nelle scorse ore l'ex gieffina ha riacceso la polemica sulla sua latitanza nel ruolo di padre della loro bambina, Lara, nata nel 2012 dalla loro relazione. Non è la prima volta che la Mazzoli si scaglia contro l'ex compagno, accusandolo di non essere presente nella vita della bambina, che oggi ha 7 anni.

Morgan e Jessica Mazzoli hanno avuto una storia d'amore durata circa due anni, tra il 2011 e il 2012. L'artista e la giovane cantante sarda si erano conosciuti sul palco di X-Factor, dove lui era giudice e lei concorrente. Poi dalla loro relazione era nata Lara. Dopo la rottura la coppia però non è rimasta in buoni rapporti e Jessica Mazzoli ha più volte rimproverato Morgan di non essere un padre presente. Proprio queste polemiche la fecero tornare agli onori dei gossip, convincendo Barbara D'Urso ha farla entrare nella casa del Grande Fratello 16. Da quel momento è iniziata una vera e propria querelle con accuse sempre più pesanti rivolte da Jessica Mazzoli all'indirizzo del cantante.