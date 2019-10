Mattino 5, video rissa tra Morgan e paparazzo: "La mia donna è incinta, co..."

Si arricchisce di nuovi dettagli la vicenda che, nei giorni scorsi, ha visto protagonista Morgan contro un paparazzo. Il cantante, che non vive un momento felice della sua vita privata, è stato protagonista di una rissa per strada con un fotografo. Morgan si trovava in giro per Milano in compagnia di una misteriosa donna, quando ha incominciato a litigare con un paparazzo, che li stava seguendo e fotografando. Il tutto è stato ripreso con un telefonino da un secondo paparazzo e il video è stato mandato in onda questa mattina nel corso della trasmissione Mattino 5.

Nella puntata odierna del programma si è parlato del difficile rapporto tra vip e paparazzi. La conduttrice Federica Panicucci ha così mandato in onda il filmato della ormai famosa lite tra Morgan e il fotografo a caccia di scoop. Nel video, tra ingiurie e parolacce, si sente chiaramente il cantautore urlare al paparazzo che la sua compagna è in dolce attesa: " Non ti permettere di rovinarmi la vita, cogl****! La mia donna è incinta! ”. Una rivelazione fatta da Morgan, ignaro di essere ripreso a distanza da un'altra persona.

Il video prosegue e mostra il cantautore e la donna che parlano con il paparazzo, gli strattoni tra i due e la misteriosa donna che cerca di placare gli animi, sedati poi solo dall'arrivo delle forze dell'ordine. Una rissa costata cara a entrambi, visto che il paparazzo è stato denunciato per tentata estorsione (perché avrebbe chiesto a Morgan 15mila euro per non pubblicare gli scatti), mentre Marco Castoldi è stato denunciato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni. In realtà, oggi, la vera notizia sembra essere la gravidanza della misteriosa donna. Morgan, dopo Anna Lou (avuta da Asia Argento) e Lara (avuta dall'ex gieffina Jessica Mazzoli) diventerà padre per la terza volta?