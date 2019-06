Jessica Mazzoli ha riscoperto l'amore

Jessica Mazzoli, cantante e modella, nota per la sua precedente love story con lo stravagante cantautore Morgan, attualmente ha ritrovato l'opportunità di amare un uomo. La giovane cantante dopo la turbolente storia d'amore vissuta con Morgan, e l'avventura televisiva come inquilina del reality show Grande Fratello 16, troncata repentinamente a causa di problemi di salute, oggi finalmente può dirsi serena grazie all'incontro con il dj Mario Cassano. Proprio dopo l'uscita repentina dalla casa del Gf, Jessica è rientrata nella sua terra natia, la Sardegna, per ritemprarsi, e, nonostante il periodo difficile, ha potuto instaurare una nuova relazione d'amore.

Jessica Mazzoli, madre di una bambina, Lara, nata dall'unione tormentata con Morgan, ha sofferto molto per il trattamento ricevuto da quest'ultimo, perchè ha abbandonato lei e sua figlia dopo breve tempo dalla sua nascita. Ristabilire una serenità interiore è stato difficile, però l'incontro con Mario Cassano le ha ridonato il sorriso e l'amore. L'uomo che ha ridestato l'amore in Jessica si chiama Mario Cassano, 36 anni di origini pugliesi, dj per passione e professione. Cassano ha svolto il suo lavoro di dj in varie zone del mondo, dall'Egitto alla Costa d'Avorio, alle Maldive, a Cuba e in Marocco, acquisendo grande esperienza lavorativa ed esistenziale. Dopo molto girovagare, il dj si è trasferito stabilmente in Sardegna, una terra per lui molto ospitale e generosa, infatti attualmente lavora al Billionaire, locale estivo frequentato dal jet set di proprietà di Briatore. L'isola sarda gli ha donato oltre il lavoro, la nuova storia d'amore con Jessica Mazzoli.

Nel rapporto d'amore nato tra Jessica Mazzoli e Mario Cassano la musica sicuramente ha rappresentto una passione in comune che ha contribuito ad avvicinarli. Jessica può finalmente rivivere l'amore e ricreare un clima più sereno per sua figlia Lara.