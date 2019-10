Joaquin Phoenix: "Una sola regola per girare Joker"

Quali condizioni Joaquin Phoenix ha richiesto alla produzione per girare “Joker”?

Nella storia del mondo dello spettacolo esistono diversi aneddoti bizzarri relativi alle richieste di attori e cantanti. C’è chi ha domandato di avere il camerino pieno di confettini al cioccolato - con esclusione di quelli di colore rosso - chi ha domandato particolari orari per le riprese, chi si è fatto costruire un separé o una toilette personale. E anche Phoenix ha fatto una richiesta per questo film, un campione di incassi al botteghino.

Pare infatti che l’attore abbia una sola regola sul set. Come riporta Nme, l’indiscrezione arriva da un altro attore, Josh Pais, il quale ha raccontato cosa gli abbia chiesto il regista Todd Phillips prima dell’inizio delle riprese. “ Ho incontrato Todd - ha spiegato Pais - e mi ha detto: "Mi è piaciuto il tuo nastro. Voglio solo essere certo che tu non sia uno str***o, perché una sola persona potrebbe davvero rovinare l'atmosfera sul set ”.

Sarebbe stato lo Phoenix a chiederlo al regista. A quanto pare, il Joker del grande schermo ha voluto accertarsi che gli altri attori non solo fossero bravi, ma che non avessero un caratteraccio. “ Immagino di aver passato il test ”, ha concluso Pais.

Phoenix, dopo l’uscita del film, ha affermato di essere aperto a un eventuale sequel, un’idea sostenuta dallo stesso Phillips, che ha chiarito come - a suo avviso - “ non c’è nessuno come Phoenix ”.

