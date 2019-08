John Travolta scambia una drag queen per Taylor Swift

Gaffe per John Travolta agli Mtv Video Music Awards 2019: l’attore ha scambiato una drag queen per Taylor Swift.

Come riporta Metro, la performer in questione si chiama Miss Jade Jolie e ha una certa fama, dato che ha preso parte alla RuPaul’s Drag Race, il talent show statunitense dedicato alle drag queen. Swift era più che a conoscenza della propria somiglianza con l’artista, dato che Jade ha preso parte al video del brano “You Need To Calm Down”, per il quale Swift ha conquistato una statuetta nella kermesse di ieri e la stessa Jade è stata invitata sul palco per il trionfo.

Quando Travolta ha dovuto consegnare il premio, Jade si è messa accanto a lui, e l’attore ha pensato che si trattasse della stessa Taylor Swift, creando così un siparietto esilarante secondo gli utenti social, suscitando una risata soffocata nella stessa Jade.

Ma non si è trattata dell’unica gaffe di Travolta durante la serata: all’attore è scappata una parolaccia mentre consegnava un altro premio in compagnia della collega Queen Latifah, accanto alla quale ha recitato nel film musical “Hairspray - Grasso è bello”.

Tra i vincitori degli Mtv Video Music Awards ci sono stati appunto Swift, ma anche Ariana Grande e Cardi B. Tra le performance notevoli il medley di Missy Elliott e l'esibizione della star della body positivity Lizzo, che ha tenuto una predica sull’autostima di fronte a un gigantesco sedere gonfiabile. Tra gli attestati di stima ricevuti da quest’ultima, Sophie Turner le ha chiesto uno scatto insieme, che è stato realizzato dal marito dell’attrice, Joe Jonas, anche lui presente alla kermesse con i fratelli, i Jonas Brothers.

