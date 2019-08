John Wick, arriva la serie tv prequel del film

La trilogia di John Wick ha ottenuto un successo incredibile arrivando ad incassare complessivamente più di 570 milioni di dollari nel mondo, inevitabile un proseguo e perché no, una serie tv.

È quindi in lavorazione una serie tv prequel della saga di John Wick, il famoso sicario più volte ritiratosi dal mondo criminale che viene puntualmente richiamato in azione. Il successo di John Wick non è però da attribuirsi solo al genere affrontato. Come sappiamo infatti è stata fondamentale la scelta della giusta star, la quale ha garantito il successo al bottighino. Un connubio perfetto anche per l’attore in questione, Keanu Reeves, che da alcuni anni sta vivendo una seconda esplosione di popolarità dopo l’esordio a fine anni ’80.

Dopo l’incasso nelle sale dei cinema per oltre 300 milioni di dollari con il terzo film, è stato confermato il capitolo 4 della saga di John Wick, previsto per il maggio del 2021. Ma oltre ad un nuovo film, subito dopo avremo anche una serie tv, dal titolo The Continental. Si tratta di un prequel, ambientato diversi anni prima dell'esordio con il film del 2014 e incentrato sull’hotel Continental.

Come si vede nei film, l’hotel Continental è un’istituzione nella criminalità, un luogo sicuro dove i criminali possono riposarsi, acquistare armi e soprattutto in cui non si possono svolgere affari. Più precisamente non si tratta di un solo albergo ma di una catena di alberghi sparsi nel mondo. La struttura di New York, che nei film è gestita da Winston, interpretato da Ian McShane, e che ha come concierge il serioso Charon, interpretato da Lance Reddick, è diventata il teatro degli scontri nel film Parabellum, dopo che John Wick non ne ha rispettato le regole da tutti condivise.

La storia, le regole, i servizi offerti e i suoi ospiti, hanno reso quindi l’hotel Continental luogo di interesse, tanto da avere ora una serie tv interamente dedicata. La domanda che tutti si chiedono è se vedremo anche Keanu Reeves partecipare alla serie. Il CEO di Starz, canale statunitense su cui verrà trasmessa The Continental, non ha risposto a riguardo, ma tra i produttori esecutivi figura proprio Keanu Reeves, quindi non è da escludere la sua presenza in qualche episodio, anche solo per un cameo.