Keanu Reeves, i fan lo vogliono come nuovo Wolverine

Da alcune settimane Keanu Reeves è diventato personaggio di culto per i fan che ora lo vogliono dappertutto.

Nonostante Keanu Reeves sia un attore dalle grandi qualità note da tempo, come dimostrato fin dagli anni ’90, con film quali Point Break, Belli e dannati e Speed, in seguito confermate con la trilogia di Matrix e altri titoli, è solo con la saga di John Wick che è stato rilanciato. Buona parte del suo nuovo successo è da attribuirsi anche alla vita privata, da cui si nota come Keanu Reeves sia diverso rispetto alle altre star di Hollywood.

Ultimamente il suo nome è stato accostato alla Marvel, prima per The Eternals, pellicola della quarta fase del Marvel Cinematic Universe, nel cui cast ci saranno anche Angelina Jolie e Richard Madden, ma ora potrebbe esserci un altro ruolo, uno in cui Keanu Reeves sarebbe perfetto: parliamo di Wolverine. In una recente intervista a BuzzFedd, alla domanda “quale personaggio della Marvel o della DC vorresti interpretare?” la risposta dell’attore è stata: “ Quando ero un bambino volevo sempre giocare a Wolverine. Quindi, Wolverine ”.

Una risposta decisa che ha fatto subito sognare i fan. Dopo poco infatti è partita una petizione su change.org con cui si chiede alla Marvel di affidare a lui il ruolo di Wolverine per il post Hugh Jackman che ha abbandonato il personaggio degli X-Men con il film Logan. Nella petizione, realizzata da un accanito fan, vengono elogiate le capacità attoriali e la vita fuori dal set di Keanu Reeves che garantirebbero grandi numeri al box office.

Anche Jason Momoa, che per la Dc Comics interpreta Aquaman, ha mostrato il suo interesse per Wolverine, ma va detto che Keanu Reeves ricorda molto il personaggio dei fumetti Marvel, un po' come per Robert Downey Jr. e Iron Man. La Marvel/Disney si farà convincere e farà contenti i fan dell’attore, ormai sempre più idolatrato dal web?