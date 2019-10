Johnny Depp ha superato il divorzio da Amber Heard anche grazie ai suoi figli

I tempi del “Pirata Maledetto” sembrano ormai lontani. Johnny Depp è un uomo nuovo, libero dai suoi fantasmi e padre responsabile. Pare che proprio i suoi figli, Lily Rose Depp e Jack Christopher Depp III, avuti dalla ex compagna Vanessa Paradis, abbiano avuto un ruolo importante in questa rinascita, come ha rivelato un articolo su Amica. " Sono tutto per me ", avrebbe dichiarato la star recentemente in un’intervista in tv.

Risalgono non a molto tempo fa le foto di Johnny Depp magro e poco lucido all’uscita dei locali. " Sta preparando un personaggio per un film ", diceva il suo staff. Ma questa affermazione aveva tutto il sapore di una scusa. Il tormentato divorzio da Amber Heard aveva distrutto il precario equilibrio dell’attore. Quella donna ai suoi figli non era mai piaciuta: Jack pare che non la sopportasse minimamente. E una volta finita la relazione, i suoi ragazzi sono stati ben felici di diventare "l’ancora di salvataggio".

A Venezia Johnny Depp era felice, in salute, e soprattutto un genitore orgoglioso dell’astro nascente Lily Rose. La figlia maggiore ha seguito le sue orme e ha intrapreso la carriera d’attrice. " Sono così orgoglioso di lei –ha detto l’attore ai giornalisti-. Avrebbe potuto fare film milionari, campioni d’incasso e per cui l’avrebbero pagata tanto. Invece ha esordito con Natalie Portman in un piccolo film. E ha continuato a scegliere film indipendenti, coraggiosi, rischiosi, anche piccole parti ". Nell’ultimo, 'The King', Lily Rose recita insieme al suo fidanzato Timothée Chalamet.