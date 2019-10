Joker, incassi record. ​E si pensa al sequel

"Joker" è il film dei record: ha vinto il Leone d’Oro a Venezia e in un solo fine settimana ha incassato 245,7 milioni di dollari nel mondo, di cui 93,5 milioni solo negli Stati Uniti. Ha superato i guadagni di Venon, regia di Ruben Fleischer, che nel mese di ottobre 2018 era riuscito a raggiungere gli 80 milioni di dollari.

Anche qui in Italia, Joker ha decisamente conquistato il pubblico, che lo ha preferito a "C'era una volta a... Hollywood" di Quentin Tarantino e "Ad Astra" di James Gray.

Il film racconta la storia di Arthur Fleck: un comico che non fa ridere, che non ha controllo sulla sua triste risata, curvo, maltratto, figlio di una madre malata di mente e lui stesso malato. La società che dovrebbe curarlo, lo abbandona, lo deride. Ed è allora che Arthur, "rifiuto umano", cerca la sua rivalsa e diventa Joker. Todd Phillips ha deciso di andare oltre la storia del pagliaccio, acerrimo nemico di Batman, per capire le ragioni che hanno portato alla violenza.

L’unico che poteva impersonare così tanto dolore, senza rimanerne schiacciato, è Joaquin Phoenix. L’attore non immaginava di poter avere così tanto successo con il personaggio del Joker. La "rivincita dei cattivi" piace molto al pubblico in sala, tanto da far pensare alla possibilità di scrivere un sequel della storia. Joaquin Phoenix ne ha parlato in un’intervista a Peter Travers: " Non avrei mai pensato a questo come al ruolo dei sogni. Ma, onestamente, non riesco a smettere di pensarci. Ho parlato molto con Todd su cosa potremmo fare di nuovo, anche solo per capire se ci sia la possibilità di tornare a lavorare insieme. Nello specifico, però, ci siamo chiesti se ci sia altro di interessante da fare con Joker, che ha finito per diventare il ruolo dei miei sogni ".