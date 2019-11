"Joker" sta tornando: il sequel è già in lavorazione

Joker sta tornando. Secondo quanto riportato dalla rivista statunitense Hollywood Reporter, la Warner Bros avrebbe già dato il via libera al regista Todd Phillips per la realizzazione del secondo capitolo del film. E il protagonista sarà sempre Joaquin Phoenix.

Il sequel

Realizzato con un budget di circa 60 milioni, Joker ha raggiunto in breve tempo il miliardo di dollari di incasso in tutto il mondo e la cifra è ancora in crescita (è stato il primo film vietato ai minori di 18 anni a ottenere questo risultato). Con questo grande successo alle spalle, il vincitore del Leone d'Oro di Venezia 2019 si prepara ad avere un sequel. " Nella seconda o terza settimana di riprese - aveva rivelato Joaquin Phoenix nel corso di un'intervista al Los Angeles Times - chiesi a Todd: puoi iniziare a lavorare su un sequel? C'è troppo da esplorare. Era un po' per scherzo. Ma nemmeno troppo ".

C'è grande attesa

E ora tutti i fan sono in trepidante attesa. Chissà cosa succederà nel nuovo capitolo di Joker. Dalle prime indiscrezioni, sembra solo che ci sia qualcosa di completamente nuovo all'orizzonte. Per il resto è tutto ancora strettamente top secret. Ma per gli appassionati della pellicola le novità non finiscono qui: il regista del blockbuster e di "Una notte da Leoni" avrebbe infatti parlato anche con il presidente della Warner Bros, Toby Emmerich, per poter sviluppare diverse storie sulle origini di altri personaggi appartenenti all'universo DC. Su questo fronte però non si hanno però ulteriori dettagli.

" Avevamo capito che il film sarebbe stato un successo ben prima della sua uscita nelle sale ", ha rivelato Joaquin Phoenix, candidato all'Oscar come miglior attore protagonista. E così è stato. Non si tratta "solo" di incassi da record: il film ha avuto un enorme impatto anche sull'opinione pubblica. Basti pensare alle maschere di Joker indossate dai manifestanti nel corso delle proteste in atto in ogni angolo del mondo (da Hong Kong a Baghdad passando per Parigi e Barcellona). O anche alla scalinata nel Bronx presa d'assalto da fan e turisti e diventata una vera e propria meta di pellegrinaggio.

Dopo la notizia, non smentita, sull'arrivo del sequel del blockbuster, l'attesa sta crescendo sempre di più. E ora non si può far altro che aspettare il ritorno sul grande schermo di Joker, uno dei personaggi più amati e controversi di sempre.