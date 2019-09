Jon Cryer smentisce Demi Moore: "Non ho perso la verginità con lei"

È appena uscito il libro di Demi Moore e già ci sono le prime smentite di rito.

L’autobiografia “Inside Out” contiene molte rivelazioni scioccanti da parte dell’attrice e anche alcune curiosità che avranno solleticato l’interesse dei cultori dei film del Brat Pack. Hanno questo nome una serie di pellicole giovanili degli anni ’80 che contribuirono a lanciare attori come la stessa Moore, nonché altri mostri sacri del cinema, da Tom Cruise a Patrick Swayze, Sean Penn, River Phoenix e molti altri.

Uno dei film girati in quel periodo da Demi Moore si intitola “Una cotta importante”. Lì, co-protagonista di Moore è Jon Cryer, che interpreta un ragazzo che si innamora di una rocker poco più grande di lui e cerca di aiutarla a sfondare. Come riporta il DailyMail, nell’autobiografia dell’artista c’è scritto che i due abbiano fatto sesso lontani dalle scene e che Cryer, all’epoca diciannovenne e due anni più giovane dell’attrice, abbia perso la verginità in quell’occasione.

Moore lo scrive con un pizzico di rammarico. “ Mi fa male pensare a quanto fossi insensibile con i suoi sentimenti - si legge nel libro - al fatto che gli abbia rubato un momento così importante e bello ”. Cryer, in un tweet, ha smentito però che fosse la sua prima volta. “ La cosa buona - ha incalzato l’attore - è che non deve più sentirsi male, perché sono certo che lei sia stata totalmente giustificata a fare quell’ipotesi basata sul mio livello di abilità (e lo sguardo sbalordito sulla faccia al tempo), in realtà avevo perso la mia verginità al liceo. […] Ma ha ragione d’altra parte, ero pazzo di lei in un periodo molto travagliato della sua vita. Non ho altro eccetto affetto per lei e nessun rimpianto al mondo ”.

Una buffa coincidenza è accaduta molti anni dopo quel rapporto sessuale: Cryer ha lavorato a lungo con l’ex marito dell’attrice nella sit com “Due uomini e mezzo”.

