Jonathan Kashanian gela Bianca Guaccero in diretta: "Hai un flirt con Fabrizio Moro?"

Momenti di imbarazzo nel corso dell'ultima puntata di Detto Fatto. Durante la consueta rubrica dedicata ai pettegolezzi, Jonathan Kashanian ha lasciato senza parole la conduttrice Bianca Guaccero con una domanda decisamente intima. Il tema della rubrica è "Vip canterini" e l'ex gieffino lancia una canzone di Fabrizio Moro, dove spicca anche una voce femminile. Quella della Guaccero, appunto che ha duettato con il cantante romano in "È più forte l'amore", inserita nell'album "Pace" del 2018. L'occasione giusta per punzecchiare la conduttrice: " Stai facendo la vaga, perchè non sai dove voglio arrivare? Come vi siete conosciuti tu e Fabrizio Moro? Qualcosa non quadra...c'è stato un flirt? Non mentire, mi sono informato agli alti piani!".

Bianca Guaccero è visibilmente in difficoltà, il pubblico mormora e lei inizia a gesticolare e a coprirsi il volto con la cartellina. Poi prende la parola e prova a rispondere: " Vi spiego la storia di quella canzone. L’abbiamo cantata insieme perché doveva essere la colonna sonora del film In punta di piedi, di cui io sono stata la protagonista. Alla fine non è stata più scelta come colonna sonora ma Fabrizio l’ha inserita nell'album "Pace" perché era bellissima ". Jonathan Kashanian, però, non molla la presa e pressa la conduttrice: " Vi siete rivisti? Vi sentite? ". E Bianca Guaccero confessa: " Siamo molto amici, certo ci sentiamo, ci vogliamo bene. È una persona che stimo molto artisticamente, però basta ".

La Guaccero, dopo la fine della relazione con il marito Dario Acocella, era stata avvistata nuovamente con l'ex Nicola Ventola in estate, poi a luglio si erano diffusi i rumors di una relazione segreta con il cantante romano. Oggi, a distanza di mesi, le voci su un possibile flirt tra Bianca Guaccero e Fabrizio Moro tornano a farsi insistenti, nonostante la smentita della diretta interessata.