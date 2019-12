Uomini e Donne, spuntano i messaggi hot di Juan Luis Ciano con la sorella di Armando

Negli ultimi giorni, Gemma Galgani è tornata al centro del gossip, per via di alcune segnalazioni giunte da parte di Armando Incarnato ai danni del suo corteggiatore, Juan Luis Ciano. A Uomini e donne, infatti, Armando si è dichiarato in possesso di alcune prove schiaccianti, che attribuirebbero della malafedere al corteggiatore di Gemma (69 anni). Secondo il segnalatore, l'italo-venezuelano avrebbe avuto delle frequentazioni parallele alla sua partecipazione al dating-show di Canale 5 con altre donne oltre alla Galgani. Nello specifico, Juan si sarebbe "autoinvitato a casa di una donna che vive a Firenze" e avrebbe chattato -in più occasioni- con la sorella di Armando, Tina Incarnato. Un dettaglio, che il cavaliere Armando aveva urlato stizzito contro Juan, in studio: "Chatti con mia sorella, che ha la metà dei tuoi anni!".

In rete, intanto, sono emersi dei particolari sul conto della vita social di Juan Luis Ciano, la cui posizione sembra aggravarsi dopo le accuse ricevute. O almeno questo è quanto trapela sui social network. L'affascinante odontoprotesista 57enne, nato in Venezuela e residente a Sant'Antimo (a Napoli), ha inoltrato diversi messaggi alla sorella dell'altro protagonista di Uomini e donne, Armando, nel corso degli ultimi mesi. Sul conto della parente di Incarnato, non ci è dato sapere molto. La donna è napoletana, ha 44 anni, ha avuto 2 figli (di 9 e 19 anni) ed è stata eletta Miss Mamma 2020 nella sua regione d'origine.

Sotto una foto seducente postata di recente dalla Incarnato, l'italo-venezuelano le inoltrava -lo scorso 28 agosto- il seguente messaggio hot: “Sento il bisogno di dare un nome a questa foto immortale, che regala sensazioni. Il sogno proibito”. Alle parole d'elogio di Juan, non si era, poi, fatta attendere la risposta della diretta interessata: “Ed io a te … sei un ‘Lord’ ….grazie di cuore”. E i messaggi "incriminati", rilasciati pubblicamente da Juan, non finiscono qui. Perché anche lo scorso 31 ottobre, Ciano scriveva a Tina: "Sei splendida!".

Juan Luis Ciano lascia il trono over

Al trono over, le segnalazoni giunte da parte di Armando su Juan hanno gettato nello sconforto Gemma. La dama torinese si è, infatti, lasciata andare ad un lungo pianto liberatorio, per via di quanto emerso sulla frequentazione che Juan ha con Tina Incarnato, di diversi anni più giovane di Ciano.

Dopo aver ammesso a Uomini e donne di conoscere la Incarnato, Juan ha confidato a Gemma di non sentirsi attratto fisicamente da lei e ha, poi, abbandonato il programma. "La chimica non c'è tra me e Gemma -ha sussurrato in studio, Juan, prima di tornare a casa-, l'ho detto, però non vuol dire che uno non voglia bene a una persona. L'amore nasce...".

