Juan Luis Ciano ritorna a Uomini e Donne: "Pronto a combattere"

In una delle ultime puntate di Uomini e donne, trasmesse su Canale 5 prima di Natale, Gemma Galgani era diventata protagonista di un doloroso confronto. Con il suo corteggiatore Juan Luis Ciano, aveva, cioé, voluto parlare delle segnalazioni ricevute da Armando Incarnato, secondo cui Juan avrebbe avuto -con altre donne oltre a Gemma- delle frequentazioni parallele alla sua partecipazione al trono over. Tutte illazioni sul conto delle quali Gemma aveva chiesto spiegazioni al suo pretendente, che, di tutta risposta, le aveva riservato un gelido chiarimento in studio. "Tra me e Gemma non c'è chimica", aveva, infatti, dichiarato il cavaliere nato in Venezuela e residente a Napoli, per poi lasciare il trono over e la dama torinese. In risposta alle segnalazioni e, prima di uscire a sorpresa dallo studio, Ciano aveva, inoltre, smentito quanto sostenuto da Armando, precisando di avere rapporti d'amicizia con diverse donne, tra cui Tina Incarnato (sorella di Armando, ndr). E, nelle ultime ore, Juan è tornato a far parlare di sé, per via del suo inatteso ritorno al dating-show di Maria De Filippi.

Secondo quanto è emerso in rete, Ciano si è presentato nello studio di Uomini e donne oggi stesso, in occasione della registrazione di una nuova puntata. Al momento non ci è dato sapere se Juan e Gemma si siano rivisti durante le vacanze natalizie. E ad annunciare il ritorno dell'italo venezuelano a Uomini e donne è stato il diretto interessato, in un videomessaggio postato su Instagram a Santo Stefano.

"Mi sto godendo quest'attimo di libertà verso il mare...- esordisce Juan nel suo video rivelatore, in cui si sfoga con il web mentre è in spiaggia e si lascia riscaldare dai raggi di sole-, il mare che tanto mi piace... Il mare che comunque mi dà energia, mi dà la forza... Poi, c'è il sole. Il sole che mi ricarica (Juan parla al web, mentre fuma una sigaretta, e anticipa l'appuntamento tv previsto per oggi, ndr). Mi sto preparando per l'evento di domani, mi sento quasi un gladiatore.. Devo scendere nell'arena dei leoni, però io combatterò". A conclusione del suo videofilmato, condiviso in vista della puntata che avrebbe registrato oggi stesso, Juan si è, poi, detto pronto a difendersi da chiunque, in generale, gli attribuisca della malafede nei riguardi del programma targato Mediaset: "Combatterò, perché sono una persona perbene e so quello che voglio dalla vita, almeno per quanto riguarda i sentimenti".

Juan Luis Ciano inondato dalle critiche

Sotto il video dell'annuncio del ritorno di Juan al trono over, in molti hanno scritto messaggi piuttosto critici destinati proprio all'italo-venezuelano. "Buffone, fumi pure!", ha scritto qualcuno. E ancora: "Torna al circo, pagliaccio!!!! Cosa non si fa per un tozzo di popolarità...". Poi, si leggono commenti pesanti: "Affogati, m**da". "Che coraggio - scrive un altro utente- hai di presentarti, infatti si è visto la persona per bene che sei... sì l'abbiamo capito cosa vuoi dalla vita, sfruttare Gemma per farti pubblicità... finalmente che tutti si sono accorti da Gianni a Tina e Maria e chi ti segue...speriamo che Maria non ti faccia più entrare... appena uscito ti hanno beccato con una e i tuoi amici hanno confessato che sei andato lì per scommessa...però hai molto di più di 57 anni e non trovo sta gran bellezza".

