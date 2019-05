Jude Law e Shia LaBeouf nel nuovo film di Coppola

Leggendo le interviste di Francis Ford Coppola rilasciate a Deadline si può notare l’emozione di questa leggenda del cinema per il suo prossimo progetto.

Si tratta di un film che tiene nel cassetto da diversi anni, un lavoro che era pronto a mettere in piedi e che aveva già presentato al Festival di Cannes nel 2001, salvo poi subire un brusco arresto. Con gli attentati dell’11 settembre il regista decise di metterlo da parte.

Sappiamo che si chiama Megalopolis e che lo stesso regista vuole riversarci tutte le capacità acquisite nel corso della sua carriera, dal teatro al cinema, oltre che alle nuove tecnologie. Il regista lo definì “grandioso ed epico” e aveva già anticipato che avrebbe comportato un significativo esborso economico.

Il film mai realizzato da Coppola, ed ora finalmente pronto a nascere, racconterà la storia di un architetto, intenzionato a creare un’utopia a New York, ad ostacolare il suo sogno ci sarà il sindaco della città. Per il ruolo del protagonista si fece già il nome di Jude Law ma ora, con la seconda intervista rilasciata a Deadline, arriva anche quello di Shia LaBeouf. Il regista ha confermato i due nomi, aggiungendo che a breve arriverà anche quello dell’attrice protagonista.

Nell’intervista Coppola ha anche detto la sua sulle grandi produzioni di Hollywood. Il cineasta ha evidenziato come ormai gli Studios non siano più disposti a finanziare grandi produzioni come la sua. “ Apple, Facebook e Amazon ” sono questi tre i nomi del futuro ed uno di questi è interessato al suo Megalopolis.

Coppola è intenzionato ad iniziare le riprese del film entro quest’anno, a quanto pare un nuovo capolavoro è in vista.