Julia Roberts: "Più facile con i social avere successo a Hollywood"

In una chat con il magazine “Marie Claire UK" l'attrice americana Julia Roberts ha dichiarato che oggi arrivare al successo è molto più facile rispetto a una volta e tutto per via dei social. “ Le cose sono completamente cambiate rispetto ai miei esordi. Quando ho iniziato io – ha raccontato la diva 51enne - non c'erano social media, c'era a malapena internet. Le persone non potevano farsi foto con i loro telefonini e poi pubblicarle. C’erano degli step, a mio avviso, molto logici da superare per affermarsi come star: facevi un film e se aveva successo avevi l’opportunità di girarne un altro e solo se anche questo incassava bene potevi essere pagato di più e ottenere un nuovo ruolo. E così via ”.

“ Ora – ha aggiunto l’attrice - spuntano divi dal nulla grazie ai social. Saltano tutti gli step di un tempo e diventano star dalla sera alla mattina. Prima di iniziare a recitare hanno già milioni di fan a supportarli senza che abbiano fatto granché . Per me si tratta di qualcosa di destabilizzante ”. Secondo la diva il rischio è che ai casting venga preferito chi ha più follower rispetto a chi è più bravo e che nascano carriere che, non poggiando su solide doti artistiche, siano destinate ad esaurirsi in breve tempo non appena compare sui social l’ennesima nuova stellina.

“ Costruirsi una carriera era un'impresa molto più metodica e rischiosa 30 anni fa ”, ha detto la Roberts, spiegando quanto ai tempi fosse importante saper “ valutare bene le proposte che ti venivano fatte e cercare di fare le scelte giuste ”. E lei, con 62 film e svariati credits televisivi al suo attivo, con gli anni è diventata sempre più esigente in tema di ruoli cinematografici, mentre all’inizio ha dovuto accettare tanti progetti pur di farsi notare, impegnandosi però a partecipare a produzioni di qualità.