Julianne Moore nella serie tv Apple di Stephen King e JJ Abrams

Stephen King è sempre più presente nel mondo delle serie tv e dei film: il suo prossimo progetto vedrà protagonista Julianne Moore.

Lo scrittore americano, le cui opere sono state trasposte al cinema e in serie tv con risultati a volte grandiosi, vedi il film Le ali delle libertà o la serie tv 22.11.63, a volta pessimi, vedi la serie tv La nebbia, torna in campo seriale con Lisey’s Story.

La serie tv sarà basata sul libro uscito nel 2006 e sarà composta da otto episodi. Nonostante i risultati altalenanti del lavori di King arrivati poi sul grande e piccolo schermo, in questo caso possiamo già sbilanciarci e dire che sarà tra quelle più riuscite.

La serie tv sarà targata Apple+, la nuova piattaforma streaming di Apple, e avrà come protagonista Julianne Moore, ma soprattutto vedrà ancora riuniti Stephen King e JJ Abrams. Il primo non solo in quanto autore del libro su cui si basa la serie, ma questa volta anche quale sceneggiatore di ogni episodio. JJ Abrams invece sarà produttore con la ‘sua’ casa di produzione, la Bad Robot. I due hanno già collaborato con successo in 22.11.63 e Castle Rock. In qualità di executive producer anche la stessa Julianne Moore.

La trama di Lisey’s Story racconterà la storia di una vedova che, a due anni dalla morte del marito, famoso scrittore, nel rimettere in ordine le carte di questo, dovrà affrontare non solo un fan stalker del marito ma anche realtà che aveva dimenticato o represso.

Ricordiamo che Stephen King sarà nuovamente al cinema dal prossimo 9 maggio con Pet Sematary, film che ha avuto la benedizione dello scrittore stesso e che ha già convinto i fortunati fan del festival South by Southwest di Austin che hanno potuto vederlo in anteprima.