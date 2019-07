Julio Iglesias padre a 75 anni. Un 43enne di Valencia è suo figlio biologico

Una battaglia giudiziaria durata più di vent’anni per il cantante Julio Iglesias e un 43enne residente a Valencia. Come ha riportato Tgcom24, Javier Sanchez Santos da tempo avrebbe affermato di essere il figlio legittimo dell’artista latino, nato nell’aprile del 1976. Sua madre era una ballerina che avrebbe avuto una breve storia d’amore con Julio da cui, nove mesi dopo, sarebbe nato il piccolo Javier.

Sulla questione è dovuto intervenire il tribunale spagnolo che, finalmente, avrebbe messo un punto fermo alla questione. Il figlio di Iglesias dopo venti anni si trova finalmente riconosciuta una paternità da tempo negata dato che, nel 1999, dalla Corte Suprema spagnola, si è visto rigettare la richiesta. Ma ora il caso ha una svolta. "Si dichiara che Julio Iglesias è il padre biologico di Javier Sanchez" - si legge in una nota del tribunale di Valencia – Julio Iglesias è di nuovo padre a 75 anni. Per una volta vince la scienza e perde la ragionevolezza". Il caso è stato molto spinoso, complesso, e ha visto le testimonianze sia di Javier che di Marie Edite, ex ballerina portoghese e madre del 43enne. In tribunale ha affermato più volte di aver avuto una relazione fugace con Julio Iglesias nel luglio del ’75, in Catalogna, e nove mesi dopo sarebbe nato Javier.

Secondo il legale Fernando Osuma non ci sarebbero dubbi in merito alla paternità. La magistratura non ha fatto altro che analizzare le prove già esistenti e analizzare soprattutto la latente somiglianza fra Javier e Iglesias. Ha influito il fatto che il cantante, più volte, si è rifiutato di sottoporsi al test del DNA senza nessuna spiegazione plausibile.