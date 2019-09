Justin Bieber e Hailey Baldwin hanno detto "sì" (per la seconda volta)

Alla fine lo hanno fatto davvero: Justin Bieber e Hailey Baldwin si sono sposati per la seconda volta in South Carolina. Le nozze si sono svolte domenica 29 settembre in una splendida tenuta sul fiume tra decine di invitati, parenti e amici. La coppia era già sposata da un anno. Nel 2018, infatti, il cantante e la modella si erano giurati amore eterno davanti a un giudice nel tribunale di New York. Una cerimonia civile, tenuta segreta per mesi, alla quale erano presenti pochissimi invitati. Molti avevano giudicato le nozze come una follia, un passo troppo affrettato che invece ha dato ragione a loro.

Justin Bieber e Hailey hanno sempre confermato la volontà di sposarsi, religiosamente, davanti a familiari e amici con una festa in grande stile. E così è stato. Poche le foto uscite sino ad ora sull'evento. Gli scatti, che circolano sul web da alcune ore, mostrano solo una parte del matrimonio, cioè la festa svoltasi al Montage Palmetto Bluff, un resort di lusso nella cittadina di Palmetto Bluff nella Carolina del Sud. Gli sposi hanno raggiunto gli ospiti a cena a bordo di un'imbarcazione. Justin Bieber in total look casual, polo bianca, pantaloni neri e mocassino, mentre la modella Hailey Baldwin indossava un mini dress bianco con scollo a barca, sandali vertiginosi e tanti fiocchi bianchi (tra i capelli e alle caviglie).

L'elenco degli invitati al matrimonio e al banchetto nuziale è stato tenuto nascosto, ma secondo quanto riferito dal Daily Mail, tra gli altri erano presenti Scooter Braun, Daniel Caesar (che si è esibito al matrimonio), Stephen Baldwin, il padre della sposa che ha accompagnato la modella all'altare e Kourtney Kardashian e Kendall Jenner. Quest'ultima, che aveva organizzato l'addio a nubilato di Hailey Baldwin pochi giorni fa, ha condiviso alcune storie sul suo profilo Instagram dove si vede mentre gioca a boowling con l'abito da cerimonia.