Justin Bieber e Hailey Baldwin inondati di offerte per la loro casa

Justin Bieber e Hailey Baldwin hanno deciso di mettere in vendita il loro nido di amore, la casa che più di tutte ha rappresentato la loro unione e felicità. I due neo sposi, dopo le recenti emozioni date dal matrimonio ufficiale, hanno deciso di vendere l'abitazione e, per catturare l'attenzione dei potenziali acquirenti, hanno pubblicato l'annuncio attraverso Instagram.



Dell'evento si è occupato direttamente il cantante, che ha condiviso via social una serie di scatti dell'abitazione, veri e propri scorci del loro mondo privato. Come dice lo stesso Justin, nonostante le vibrazioni positive che l'appartamento ha donato a entrambi, è ora di metterla in vendita, con tanto di arredi compresi.

La villa, acquistata per 8,5milioni di dollari, è situata a Beverly Hills e, come mostrano le foto, è ricolma di oggetti da collezione custoditi gelosamente all'interno di teche di vetro. Nota con il nome di "The Tropics", conta cinque camere da letto, una cantina, una zona home cinema, una sala giochi, una camera da letto principale con camino, una piscina e una zona outdoor davvero invidiabile, per quasi 570 metri quadrati. Presente anche un'area ricreativa e accogliente per gli animali di casa, con tanto di comfort e giocattoli.

L'abitazione, in stile coloniale Monterey degli anni '30, contempla anche la presenza di sette bagni e di una biblioteca elegante in legno e, per il momento, sembra aver ricevuto moltissime offerte tanto da costringere la coppia a restringere il campo a cinque papabili acquirenti, compreso un facoltoso miliardario. Nonostante il valore dell'immobile rimanga invariato rispetto al precedente prezzo d'acquisto, gli esperti ritengono che l'offerta possa raggiungere anche i 9 milioni di dollari proprio grazie alla presenza dei due venditori VIP e alla strategia social.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?