Justin Bieber scrive ai fan e ammette i suoi errori: "Droghe a 19 anni"

Sembrano essere molto lontani i tempi degli eccessi per Justin Bieber, che negli ultimi anni ha intrapreso un percorso di fede molto profondo. I suoi video in cui si cimenta come pastore di anime su Instagram sono virali e nelle interviste rilasciate il cantante parla spesso del suo rapporto con Dio e di come questo lo abbia salvato.

Ormai adulto e sposato, Justin Bieber sembra aver definitivamente messo da parte la vita sregolata del passato anche grazie al matrimonio e all'avvicinamento alla fede ed è in questo percorso di cambiamento che probabilmente si inserisce la lunga lettera scritta ai fan e condivisa su Instagram. Il successo e i soldi arrivati così presto nella vita del cantante hanno minato la sua adolescenza. Dietro le luci dello spettacolo, spesso i personaggi nascondono dei drammi e dei problemi e anche Justin Bieber ha passato dei momenti di crisi. “ È difficile alzarsi dal letto la mattina con l’atteggiamento giusto quando si è sopraffatti dalla propria vita, dal proprio lavoro, dalle proprie responsabilità, dalle proprie emozioni, dalle proprie finanze, dalle proprie relazioni. Quando sembra che ci siano problemi dopo problemi. Inizi a prevedere la giornata terribile che arriverà e anticipi un’altra brutta giornata. Un ciclo di sentimenti negativi, delusione dopo delusione ”, scrive il ragazzo nel suo sfogo, durante il quale fa una dichiarazione molto forte: “ A volte puoi persino arrivare al punto in cui non vuoi nemmeno più vivere, dove pensi che non cambierà mai nulla. Non riuscivo a cambiare la mia mentalità. ”

Nella sua lunga lettera aperta ai fan, Justin Bieber spiega il backstage della genesi del suo successo e in che modo è riuscito a dare una svolta alla sua vita. “ Sono fortunato ad avere persone nella mia vita che continuano a incoraggiarmi ad andare avanti. Avevo un sacco di soldi, macchine, vestiti, riconoscimenti, risultati, premi e non ero ancora soddisfatto. Capisco che molti possano non capire. Non sono cresciuto in una casa stabile, i miei genitori erano molto giovani, separati, senza soldi e ribelli. Il grande successo mi ha travolto nel giro di due anni. Tutto il mio mondo è stato capovolto. Sono passato dall’essere un ragazzo di 13 anni di una piccola città, ad essere elogiato a destra e sinistra dal mondo che non conoscevo, ma l’umiltà arriva con l’età. ”