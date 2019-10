Justin e Hailey Bieber, le nuove foto delle nozze

Finalmente, lo scorso 30 settembre, Hailey Baldwin e Justin Bieber si sono detti il fatidico “sì” per la seconda volta nella splendida cornice del Montage Hotel’s Palmetto Bluff, in South Carolina.

Per l’occasione Justin ha indossato un modesto completo nero, ma la protagonista indiscussa è stata la bellissima modella a tal punto da rubargli la scena. Hailey, infatti, appare super seducente ma discreta nel suo romantico vestito da sposa firmato Virgil Abloh for Off-White, dove a trionfare sono il pizzo e la femminilità. Il vestito scelto dalla Baldwin è una creazione su misura per lei, con una silhouette a sirena, uno scollo a barca che lascia le spalle scoperte, una profonda scollatura sulla schiena e un lungo strascico. Il pezzo forte è però il maxi velo che è caratterizzato da un ricamo con la frase “Till Death Do Us Part” , corrispettivo americano del nostro “Finché morte non ci separi” .

Per festeggiare i primi 7 giorni di matrimonio Hailey e Justin Bieber hanno finalmente tolto il divieto assoluto di pubblicare scatti riguardanti le loro nozze, pubblicando sui rispettivi profili Instagram alcuni scatti realizzati poco dopo la cerimonia religiosa.

“Lunedì scorso è stato il giorno più speciale della mia vita” , ha scritto Hailey Baldwin su Instagram accanto a una foto dove bacia appassionatamente il neo-marito davanti alla chiesa che li ha appena visti diventare marito e moglie.

Justin Bieber, da parte sua, ha scelto una caption da vero duro – seppur ammettendo che non ha potuto far altro che arrendersi davanti all’amore.

