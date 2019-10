"Con Justin con si torna più indietro". Jessica Biel rivela i segreti del matrimonio

Lei è un’attrice di successo, ora ad esempio è protagonista di una nuova serie tv lanciata da "Facebook Watch". Per tutti però è la moglie di Justin Timberlake. E in una recente intervista che ha rilasciato a Entertainment Tonight, Jessica Biel rivela cosa significa essere sposata con un artista come Justin e, soprattutto, racconta qual è il segreto di un matrimonio così forte e duraturo.

"Quando incontri la tua anima gemella non puoi più tornare indietro. È come il battesimo, ma non puoi tornare al prima – rivela l’attrice -. Sono contenta di quello che condivido con Justin. Abbiamo condiviso gioia e dolori, come è giusto che sia". Jessica Biel fa riferimento a quando l’artista ha dovuto cancellare diverse esibizioni a causa di un problema alle corde vocali. "Quando attraversi qualcosa di brutto e sai che c’è qualcuno al tuo fianco, secondo me è la sensazione più bella – aggiunge -. Il nostro segreto? è parlare, parlare e parlare".

La Biel però tende a precisare che il loro matrimonio non è mai troppo sdolcinato. Bilanciano il romanticismo all’ironia e alla passione. "Lui è mia roccia, è l’incastro perfetto. Mi innamoro ogni giorno dei suoi occhi blu come l’oceano", afferma. La coppia ha anche una figlia ma, secondo le ultime affermazioni dell’attrice, sarebbe disposta ad allargare la sua famiglia. "Vorrei altri bambini, questo è vero – afferma-. Vedremo cosa ci riserverà il futuro".

Sposati dal 2012, Jessica Biel e Justin Timberlake hanno ufficializzato la loro unione in Italia.