Justin Timberlake fa gli auguri alla moglie Jessica Biel

Quale migliore occasione per fare una dedica speciale alla propria moglie se non per il suo compleanno? È quello che ha pensato l’attore e cantante Justin Timberlake, che in queste ore, ha pubblicato sui suoi profili social una dedica romantica per i 37 anni della compagna, l’attrice Jessica Biel. Parole d’amore che confermano il periodo d’oro della giovane coppia, insieme dal 2012.

“Tu - si legge - sei la mia compagna in questa cosa chiamata vita. Sei l’umano più meraviglioso che io abbia mai conosciuto. Mi fai sorridere, ridere e amare la vita più di quanto io sapessi di poter fare. Apprezzo ogni momento passato con te e non vedo l’ora di passare tanti altri anni a fare lo stesso…ma nuovo. Buon compleanno! Con amore, tuo Huz”. Queste le parole del post pubblicato prima su Facebook e poi su Instagram.

Non si è fatta attendere la risposta di Jessica Biel, che nei commenti del post pubblicato da Timberlake su Instagram, ha scritto: “Tu fai sentire tutto nuovo, baby. Grazie per aver sempre trovato tempo per noi, e per me, in mezzo a questo folle mondo. Tu sei veramente il mio Nord”.

La coppia, che insieme ha avuto una figlia, Silas Randall, non è nuova a dediche e gesti d’amore in pubblico, soprattutto sui social network che i due utilizzano assiduamente. Poco meno di un mese fa, in occasione del compleanno di Timberlake, la Biel aveva pubblicato sul suo profilo Instagram un messaggio d’amore per lui e foto di momenti indelebili. Sui social entrambi amano pubblicare foto insieme in teneri momenti familiari, segno dell’affinità di coppia che c’è tra loro.