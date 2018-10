Justin Timberlake: "All'inizio non avevo una relazione esclusiva con Jessica"

È imminente l’uscita dell’autobiografia di Justin Timberlake. Il libro che è stato annunciato lo scorso 10 agosto in un post su Instagram, sarà in pre-order dal prossimo 29 ottobre. Il cantante ed ex leader degli N Sync, si rivela tra le pagine di “Hindsigh and All the Things i can’t see in front of me “ (Il senno di poi e tutte le cose non posso vedere di fronte a me), raccontando la sua carriera, i suoi successi e i suoi amori. Secondo quando rivela il Radar Onlile, Justin Timberlake avrebbe dedicato molto spazio nella sua autobiografia alla storia d’amore con Jessica Biel, con cui è spostato dal 2012 e madre del piccolo Silas.

Secondo il sito di gossip, Justin Timberlake nel libro non farà mistero di essere stato molto attratto dall’attrice, resa celebre grazie alla serie tv di Settimo Cielo. “Non facevo altro che pensare a lei” rivela. I due si sono incontrati per la prima volta ad un party nel cuore di Hollywood. “C’era molta attrazione ma, sia io e che Jessica, abbiamo frequentato altre persone poco dopo che ci siamo conosciuti” continua il cantante. Infatti Justin Timberlake, prima di diventare un marito e padre esemplare, ha collezionato molti flirt. I più celebri sono quelli con Britney Spears e Cameron Diaz, ad esempio. “Non volevo restare ferito, per questo quando ho conosciuto Jessica ho frequentato altre donne”.

Ma il sentimento era così forte che, in poco tempo, i due hanno deciso di rendere esclusiva la loro relazione. Dopo cinque anni si sono poi sposati in Puglia. È un momento d’oro per Justin Timberlake. Oltre all’autobiografia, il cantante è impegnato con il suo tour “Man of The Woods”, ed è diventato volto della linea maschile della “Levi’s”