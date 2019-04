Slip e reggiseno trasparenti: la foto di Justin Mattera fa impazzire i fan

Mai buongiorno fu più dolce di quello della showgirl Justine Mattera che, vestita solo con un sexy completino intimo e vestaglia in morbido cotone stampato, si accomoda, a prima mattina, mentre i raggi del sole le sfiorano il bellissimo volto, su una comoda poltrona in velluto, prima che le sia servita la colazione.

La didascalia a corredo della sexy immagine, infatti, recita “Coffee & Cream” e ha mandato in visibilio i suoi follower, dando loro la sveglia migliore del mondo in questo sonnolente sabato mattina.

L’aria al contempo assonnata e languida della bellissima Justine ha scatenato i suoi follower che l’hanno subito inondata di una pioggia di like, emoji con fiori e cuoricini e tanti commenti, come “Caspiterina! Da prendere subito” riferendosi alla didascalia sul caffè che un utente prenderebbe volentieri in compagnia di Justine, come tanti altri come lui. Ma non è il solo: c’è da mettersi in fila!

Mentre un altro utente più attento ai particolari le chiede: “Perché due slip? Bastava uno”. Ma evidentemente no, se la lingerie è trasparente come quella indossata da Justine Mattera. Il reggiseno che mette in evidenza il bel seno prorompente e gli slip abbinati hanno inserti in pizzo e delicati ricami floreali, ma sono entrambi color carne e realizzati in tulle, quindi trasparenti come un velo.



Motivo per cui, per lo slip, la showgirl, data la voluttuosa posizione assunta, che calamita l’attenzione sui suoi punti più hot, ha dovuto sovrapporre un sexy tanga perché Instagram non le censurasse la foto. Curve mozzafiato e corpo scultoreo: la vista di Justine Mattera è il miglior caffè della giornata!



