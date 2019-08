Justine Mattera nuda ma c'è chi non apprezza: "Schifo e volgare"

Che Justine Mattera sia una donna libera dalle inibizioni e amante del suo corpo, chi la segue su Instagram l'ha capito già da tempo. La showgirl, che in questo ultimo periodo si è presa una pausa dalla televisione, è molto attiva sui social dove condivide il suo mondo, fatto di tantissimo sport e di sensualità. La Mattera è l'esempio di come una donna sportiva, con un corpo minuto ma potente, possa essere sensuale e seducente e lo dimostra scatto dopo scatto.

Nelle ultime ore Justine ha voluto stupire ancora una volta i suoi seguaci e ha deciso di condividere uno scatto in bianco e nero ad alto tasso erotico, provocatorio e ironico allo stesso tempo. In una sola fotografia, infatti, la showgirl è riuscita a coniugare la sua grande elasticità fisica, frutto di duri allenamenti, con il suo essere femmina e ammaliatrice. Justine Mattera è completamente nuda ma lo scatto è stato sapientemente realizzato in modo tale che non si possano vedere le parti intime della showgirl, che tra le dita dei piedi sorregge un reggiseno, che evidentemente non indossa. L'osservatore sa che Justine è nuda ma non lo vede, è qui che gioca la sensualità dello scatto, la sua forza erotica. Un'immagine come questa, infatti, sotto molti aspetti è molto più seducente di un nudo integrale esplicito e i suoi fan hanno gradito la scelta, anche se non tutti. Scorrendo i commenti sotto il post, infatti, non è difficile imbattersi in alcune reazioni sdegnate per lo scatto, a cui però Justine Mattera ha voluto comunque rispondere. “ Schifo e volgare ” ha scritto una donna, a cui la showgirl ha educatamente risposto: “ Buone cose .” Come sovente accade, sono le donne a lasciare i commenti più velenosi sotto le immagini di altre donne, dimostrando che in epoca social la solidarietà femminile non è purtroppo contemplata.