Justine Mattera completamente nuda

Da quando è iniziata l'era social, Justine Mattera ha abituato i suoi seguaci a foto dall'altissima carica erotica. La showgirl su Instagram si mostra come mai aveva fatto prima, regalando scatti sensuali, spesso di nudo ma mai volgari. Sono fotografie artistiche che esaltano la femminilità della showgirl americana e che fanno sognare le tantissime persone che la seguono. Uno degli ultimi post che ha pubblicato ha fatto letteralmente impazzire i suoi seguaci, perché Justine Mattera si è fatta ritrarre completamente nuda.

È uno scatto suggestivo e intrigante nel quale Justine Mattera indossa esclusivamente un paio di altissimi sandali con i tacchi a spillo. È piegata sulle ginocchia, il nudo si intuisce ma lo scatto è molto casto per quanto appaia molto seducente. Justine Mattera non mostra il suo viso, che viene celato e coperto tra le braccia, quasi come a sfuggire per pudore alla macchina fotografica. La posizione assunta copre perfettamente le parti intime e il seno eppure in questa posa c'è qualcosa di intrigante per i suoi seguaci, che hanno elogiato la scelta della showgirl. “ Non c'è nulla da dire davanti a questa opera d'arte!! ” scrive un utente tra i tanti ammaliato dalla semplicità di uno scatto capace di trasmettere così tanto.