Justine Mattera senza pudore, lo scatto è sensazionale

Justine Mattera non è certo nota per essere una persona pudica. Ha un ottimo rapporto con il suo corpo e ama esibirlo sui social, dove sono tanti i seguaci che apprezzano i suo modo di porsi. I nudi, le fotografie provocanti ma mai volgari, sono diventati un elementi un must nel profilo di Justine Mattera, che cerca di portare l'asticella sempre un po' più su.

Uno degli ultimi scatti condivisi sul suo profilo Instagram è, forse, uno dei più espliciti. Non ci sono pose studiate a tavolino per nascondere le nudità, non ci sono giochi di luce per celare le parti sensibili o braccia che abilmente nascono i seni. Justine Mattera è nuda, solo una gamba leggermente alzata copre le zone intime. I capezzoli sono stati abilmente blerati con un tratto di pennarello ma il resto del corpo della showgirl è nudo. Lo scatto è in bianco e nero, Justine è sensualmente poggiata di schiena contro un albero e con la post-produzione sono stati aggiunti effetti di luce che rendono la foto ancora più gradevole. Nonostante il nudo integrale e la bassissima censura, lo scatto è ben lontano dall'essere volgare ed esprime perfettamente l'immagine che Jusinte Mattera dà con le sue parole: “Libertà di essere la donna che vuoi essere, chiunque tu sia.”

In tanti, come sempre, hanno apprezzato il gesto di Justine Mattera, che si è fatta portabandiera di una battaglia per l'accettazione del corpo femminile in ogni sua forma. Non tutti, però, hanno gradito l'ennesima foto di nudo di Justine Mattera, anche se sono davvero una minoranza rispetto ai tantissimi commenti positivi, la maggior parte dei quali esaltano la naturalezza delle forme della showgirl.