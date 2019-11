Karina Cascella contro Barbara De Santi: "Una str***" Lei replica: "Ti pensavo intelligente"

Pur essendo lontana da anni da Uomini e Donne, Karina Cascella continua a seguire il programma e quanto visto durante l’ultima puntata del trono over l’ha portata ad attaccare via social Barbara De Santi.

La dama della versione over del dating show, acerrima nemica di Gemma Galgani, si è resa protagonista di un ballo lento insieme al cavaliere che la torinese ha iniziato a frequentare nelle ultime settimane. Il gesto di invitare Jean Luis per un ballo, però, non è stato apprezzato dalla Cascella che, proponendo sulle sue Instagram story il momento incriminato, si è lasciata andare ad una accusa nei confronti della De Santi.

“ Scusate ma è vero? – si è chiesta Karina - . Va bene tutto, ma povera Gemma...Tina gioca, lo fa per provocare come fa sempre con tutti quelli con cui esce Gemma...ma Barbara è proprio una stron.. ”. La ex opinionista di Uomini e Donne, quindi, oltre a difendere la Galgani ritenendola una delle donne più bistrattate all’interno della trasmissione, ha voluto spendere delle parole positive anche nei confronti della Cipollari, sua amica da sempre e donna della quale apprezza la grande ironia.