Karina Cascella critica Wanda Nara al Gf Vip: "Quando interviene, non si capisce cosa dice"

La presenza di Wanda Nara al Gf Vip nel ruolo di opinionista continua a non convincere il pubblico da casa e, a riguardo, è intervenuta anche Karina Cascella, che non ha esitato ad esprimere il suo giudizio al vetriolo nei confronti della moglie di Mauro Icardi.

Più volte acclamata dagli spettatori, che in svariate occasioni hanno ritenuto la Cascella una valida opinionista ancora poco considerata dai grandi programmi televisivi, Karina è stata anche ampiamente lodata da Gabriele Parpiglia, che l’ha definita uno dei personaggi più interessanti ai quali non è stata data la possibilità di esprimere le proprie capacità sul piccolo schermo. All’ex volto di Uomini e Donne, dunque, pare che nessuno abbia deciso di dare fiducia e concedere la “grande opportunità”, quella che la lancerebbe nell’olimpo delle star del piccolo schermo.

Fino ad oggi, infatti, Karina Cascella ha avuto modo di esprimersi solo nei salotti televisivi di Barbara d’Urso, dove ha messo in mostra dialettica, capacità di analisi e schiettezza, oltre che una buona dose di sarcasmo molto utile in determinati ambienti. In tanti, dunque, speravano che potesse avere la sua grande occasione nel Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ma lui le ha preferito Wanda Nara che, ad oggi, continua a non convincere il pubblico da casa.

Sul ruolo di opinionista che Signorini ha scelto di "consegnare" all’argentina, Karina Cascella si è espressa senza mezzi termini e, dopo una domanda fatta sui social da un follower, non ha esitato a definire la presenza di Wanda Nara pressoché inutile. “Al Grande Fratello come opinionista dovevamo mettere te!”, ha fatto sapere un sostenitore di Karina, al quale lei ha prontamente risposto con estrema schiettezza. “ Sono assolutamente d’accordo con te – ha detto la Cascella - . Anche perché io vi giuro che non capisco una mazza di quello che dice Wanda… Non è tempestiva, incisiva, e quando quell’unica volta interviene, non si capisce cosa abbia detto ”.

Wanda Nara, dunque, sembra essere stata del tutto bocciata da Karina, che non ha nascosto il desiderio di poter partecipare ad una trasmissione in prima serata nel ruolo di opinionista. Che prima o poi la Cascella possa avverare il suo desiderio? Per il momento, intanto, nessuno ha intenzione di smuovere l’argentina dalla sua poltrona al Gf Vip e, nei mesi futuri, continuerà a sedere accanto al collega Pupo.