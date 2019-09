Karina Cascella sogna il tempo dei maglioni e il web insorge: "C'è chi non è andato in vacanza"

Dopo aver condiviso con i follower il dolore provato per la morte della sua cagnolina Carolina, Karina Cascella ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram delle nuove immagini, che la immortalano mentre si gode gli ultimi giorni delle sue vacanze estive.

Nelle ultime foto, che la Cascella ha voluto condividere con i follower, l'ex opinionista di Uomini e donne sfoggia le sue curve in un succinto bikini total-black. Immagini che hanno diviso l'opinione del web a metà. E in molti si sono scatenati in commenti critici, destinati all'ex braccio destro di Maria De Filippi.

Karina Cascella contro tutti

"Mettete in mostra – queste sono le parole di un utente, scritte sul conto dell'aspetto fisico dell'influencer Cascella – te**e, c**i e labbra a canotto. Siate almeno ironiche, su! Se vi capita di pungervi con un ago vi vediamo volare nel blu dipinto di blu!". Un messaggio ironico quest'ultimo a cui è seguita la pronta risposta di Karina: "I canotti alle labbra li avrai tu, di certo non io".

Un altro utente sembra non aver proprio mandato giù l'ultimo post della Cascella, nella cui descrizione quest'ultima dichiara di sognare "il tempo dei maglioni", adesso che le sue vacanze a Ibiza sono giunte al termine. "Quali maglioni, rilassati! Alcuni le vacanze le devono ancora iniziare! Stai calma". "Ti farebbe bene un po’ di vacanza – ha prontamente ribattuto la Cascella –… dalle risposte si percepisce un leggero rodimento di c…o". A corredo della sua ultima foto, Karina Cascella aveva voluto salutare l'isola di Ibiza: "Buongiorno! Oggi salutiamo Ibiza, ultimo giorno qui per noi. Ditemi un po’...è già arrivato un po’ di freschino? Vi dirò che ho voglia di maglioni caldi caldi.#ciaooooooadomani".

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?