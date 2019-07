Karl Lagerfeld, una nuova specie di ragno porta il suo nome

La notizia riportata da Elle è davvero incredibile e fa anche sorridere. Da oggi, nel mondo degli aracnidi, c’è un ragnetto piccolissimo che si chiama Karl Lagerfeld. Andiamo con ordine, così sarà più facile metabolizzare la strana vicenda. Il Guardian racconta che un team di aracnologi del Queensland Museum (Australia) ha identificato 5 nuove specie di ragni. Tra queste ve ne è una con un musetto simpaticissimo che, secondo gli studiosi, "somiglierebbe" a tal punto al famoso couturier scomparso il 19 febbraio scorso, da meritarsi il suo nome. Il ragnetto Karl non è più grande di un chicco di riso.

L’esperta Barbara Behr spiega al Guardian: “I ragni che saltano sono tra le specie più belle dell’Australia, sebbene si sappia ancora poco sulla loro diversità e identità tassonomica. Comunque questi ragnetti ci mettono poco a conquistare il cuore del pubblico e degli aracnologi" . In effetti, guardando la foto, si vede un aracnide esteticamente bello e con una “espressione” persino tenera (astenersi aracnofobi). Il Guardian spiega così la scelta del nome per il piccolo artropode: “L’aracnologo Danilo Harms sostiene che il ragno abbia un look particolare che ricordi esattamente quello di Karl Lagerfeld”.