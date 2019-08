Kasia Smutniak e la vitiligine: "Ho imparato ad accettarmi"

La vita non è stata troppo clemente con Kasia Smutniak. La morte accidentale del compagno Pietro Tarricone, le difficoltà di una mamma single e la malattia della pelle hanno messo a dura prova il suo carattere. Ma lei oggi, a 40 anni, appare forte e decisa a guardare il futuro con positività. Lo fa attraverso un post social dove pubblica, forse per la prima volta, le foto del suo corpo segnato dalle macchie della vitiligine. Sorridente e sensuale, Kasia Smutiniak si mostra senza pudore ai follower, puntando l’obiettivo su quei difetti della pelle che l'hanno portata, spesso, a non amarsi.

" Crescere è anche imparare ad accettare tutto quello che la vita ci porta. – Spiega la Smutniak nel post pubblicato su Instagram - Cose belle, cose che ci vengono facili ma che non dovremmo dare mai per scontate... Ma sopratutto momenti difficili, che ci mettono alla prova, per non perdere il senso dei momenti felici. Insomma tutto. Io, crescendo, ho imparato anche un'altra cosa, accettare non è sufficiente. Bisogna amare i propri difetti! Per gli ultimi 6 anni ho imparato ad accettare e amarmi per quello che sono. È stato un percorso, mica subito....... E solo oggi mi sento di condividere questo pensiero con voi ”.