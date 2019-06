Kasia Smutniak in volo con le Frecce Tricolori

Kasia Smutniak ha preso il volo. La modella e attrice polacca, ma naturalizzata italiana, ha vissuto un'avventura straordinaria nei cieli del nostro Paese a bordo delle Frecce Tricolori, la pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare. L'ex compagna di Pietro Taricone ha condiviso sui suoi social un post con numerosi scatti effettuati in volo sull'aeromobile MB-339. Alla modella è stata consegnata una particolare tuta aeronautica corredata di uno stemma di riconoscimento con il suo nome, identico a quelli indossati dai piloti.

Kasia Smutniak non ha mai nascosto la sua passione per il volo in ogni sua forma. Con l'ex compagno condivideva la passione per i lanci con il paracadute, che all'uomo è stata fatale nel 2010. Pietro Taricone e Kasia amavano lanciarsi e provare il brivido della caduta libera prima dell'apertura della vela, che li conduceva dolcemente al suolo. Nel 2009 la modella è stata vittima di un piccolo incidente a causa del paracadute che non si è aperto. Dopo qualche attimo di paura, fortunatamente Kasia riuscì ad aprire quello di riserva, che la fece atterrare sana e salva al suolo.