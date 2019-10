Kate e William ringraziano i sudditi per gli auguri a George

Kate Middleton e il Principe William sempre più vicini ai sudditi. Grazie a un biglietto.

I duchi di Cambridge hanno infatti risposto a coloro che avevano inviato gli auguri per il sesto compleanno del Principe George, lo scorso luglio. Come riporta l’Express, il biglietto conteneva uno scatto del terzo in linea di successione al trono britannico - probabilmente realizzato qualche tempo fa a Kensington Palace - e qualche riga di ringraziamento.

Look what I have received , a reply from Prince George's sixth birthday -October 3rd 2019.#PrinceGeorge pic.twitter.com/Ko2eJI5Vp3 — Theroyalfamily.wcgcl (@lovecambridges_) October 3, 2019

“ Il duca e la duchessa di Cambridge - hanno scritto Kate e William - hanno apprezzato il vostro pensiero gentile nello scrivere al principe George in occasione del suo sesto compleanno. È stato molto premuroso da parte vostra e molto apprezzato da Sua Altezza Reale, che vi invia i suoi migliori auguri ”.

Il fatto è stato reso noto dopo che alcuni dei sudditi britannici, tra quelli che hanno ricevuto il biglietto, hanno deciso di condividere l’avvenimento via social, con tanto di fotografia della missiva ricevuta dai Cambridge. Non si tratta di una novità, dato che lo stesso era stato fatto in occasione del trentasettesimo compleanno del Principe William.

La Royal Family riceve tantissima corrispondenza da parte di comuni cittadini che scrivono per augurare il meglio ai propri beniamini. Lo stesso avviene per i membri acquisiti della famiglia, come Meghan Markle - anche lei ha ricevuto moltissimi auguri per il suo compleanno in agosto e ha ringraziato con un biglietto.

La vera sorpresa è stato notare che i ringraziamenti di Meghan siano giunti da Kensington Palace. In realtà, Meghan e il Principe Harry hanno spostato il loro ufficio a Buckingham Palace, che pure supervisiona gli affari della Regina Elisabetta II.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?